Сухов відзначився голом на останній хвилині зустрічі

Джерело - Чемпіон.

24-річний воротар київського ХІТа та збірної України з футзалу Олександр Сухов відзначився забитим голом у контрольному матчі з Азербайджаном (5:1).

Наприкінці матчу Азербайджан перейшов на гру з п'ятим польовим гравцем. На останній хвилині Сухов перехопив м'яч і влучно пробив по порожніх воротах встановивши остаточний рахунок у матчі.

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