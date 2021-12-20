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Голкіпер збірної України забив гол у ворота Азербайджану з власної половини поля

Сьогодні 12:35 Віктор Слюсаренко 465 0
Сухов відзначився голом на останній хвилині зустрічі
Голкіпер збірної України забив гол у ворота Азербайджану з власної половини поля
#ХІТ

Джерело - Чемпіон.

24-річний воротар київського ХІТа та збірної України з футзалу Олександр Сухов відзначився забитим голом у контрольному матчі з Азербайджаном (5:1).

Наприкінці матчу Азербайджан перейшов на гру з п'ятим польовим гравцем. На останній хвилині Сухов перехопив м'яч і влучно пробив по порожніх воротах встановивши остаточний рахунок у матчі.

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