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Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі

Сьогодні 20:38 Harry BettMan 958 0
Історія про часи, коли арбітри у німецькому футболі могли творити дива
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Я багато розповідав про те, як гравці здають матчі у футболі та тенісі, але поки не дуже концентрувався на найвпливовіших фігурах спорту - арбітрах. Сьогоднішня історія буде про німецький футбол, де у 2005 році стався настільки гучний скандал, що його абсолютно правильні наслідки відчуваються до наших днів. Я про те, що після тих подій, Німеччина стала країною, де судді побоюються робити погані речі, через можливість потрапити за грати.

А сталося там наступне. Молодого арбітра Роберта Хойзера Федерація футболу Німеччини (DFB) запідозрила у фальсифікації матчу Кубку країни за участю Гамбурга та Падеборна. Хойзер поставив у ворота Гамбурга, фаворита матчу, цілих два сумнівних пенальті, що спричинило поразку значно більш титулованої команди і її виліт з Кубка вже у першому раунді. Суддя також видалив з поля форварда Гамбурга, Еміля Мпензу. Тобто простими словами - він просто “вбив” фаворита і дав дорогу команді, коефіцієнт на прохід якої просто зашкалював.

Спочатку Роберт Хойзер заперечував звинувачення, але згодом, знаходячись під великим тиском суспільства, колег, близького оточення і слідства, визнав свою провину і пообіцяв повністю співпрацювати з розслідуванням.

Все закінчилося тим, що суддю після чотиритижневого судового процесу було ув’язнено на два роки і п’ять місяців за шахрайство й організацію матч-фіксінгу. Засудили його за фальсифікацію результатів матчів в обмін на десятки тисяч євро, які він отримував від Анте Сапіни, власника одного зі спортивних барів. Сапіна організував шахрайство зі ставками на 2 мільйони євро. Де робити ставки ви знаєте - newbettingoffers.co.uk.

Адвокати Хойзера висловили стурбованість вироком і заявили, що подадуть апеляцію, але німецька Феміда була максимально жорсткою. У рамках того ж розслідування інший арбітр, 30-річний Домінік Маркс, отримав 18 місяців умовного ув'язнення. Головна дійова особа кримінального синдикату - Сапіна, що мав хорватське коріння, отримав 35 місяців ув’язнення, а його братів, Філіпа та Мілана, засудили до 12 та 16 місяців відповідно.

Ця справа здебільшого була заснована на зізнаннях Хойзера і стала найбільшим скандалом з договірними матчами в Німеччині за понад 30 років. Згідно з обвинуваченням, Анте Сапіна заробив понад 750 000 євро від перемоги Падерборна з рахунком 4:2. Іншого разу він поставив 240 000 євро і виграв 870 000 євро у грі другого дивізіону між Карлсруе та Дуйсбургом.

Загальна винагорода Хойзера становила 67 000 євро і дорогий телевізор за дев'ять матчів, які він довів до потрібного результату. Маркса звинуватили в тому, що він отримав 36 000 євро за участь у чотирьох нечесних матчах.

Судовий процес показав яскраві подробиці того, як синдикат ставок спілкувався з Хойзером, дзвонивши йому в перерві до його роздягальні. Одного разу Сапіна навіть надіслав рефері смс, запропонувавши йому 50 000 євро, якщо він встигне довести гру до потрібного результату.

За 16 років, що минули з тої гучної справи, особисто я більше не чув про щось подібне у німецькому футболі. Впевнений, що ув'язнення арбітра зіграло свою справу і до сьогодні є нагадуванням про те, що краще чесно заробляти гроші. Тим більше, що сучасний футбол взяв на озброєння таку штуку як VAR. Тепер головному рефері у полі дуже важко робити речі, подібні до тих, якими прославився Роберт Хойзер.

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