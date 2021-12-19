Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної України Роман Яремчук узяв участь у розгромі над Марітіму в 15 турі чемпіонату Португалії.
Орли розтрощили суперника з рахунком 7:1, а Яремчук відзначився голом і асистом. Спочатку український нападник вишукано асистував Сільві на 48-й хвилині, а через 9 хвилин забив сам.
Гол
#SLBCSM | 5-0 | 🎥O golo de Yaremchuk! pic.twitter.com/NBaOrs0Dpm— SL Benfica (@SLBenfica) December 19, 2021
Асист
Яремчук, який перебрався в Ліссабон після Євро-2020, зіграв 10 матчів за Бенфіку в чемпіонаті, забив 5 голів і двічі асистував своїм партнерам по команді.
Нагадаємо, у шостому турі Ліги чемпіонів нападник забив свій дебютний гол у турнірі в ворота рідного київського Динамо.
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