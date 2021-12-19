Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної України Роман Яремчук узяв участь у розгромі над Марітіму в 15 турі чемпіонату Португалії.

Орли розтрощили суперника з рахунком 7:1, а Яремчук відзначився голом і асистом. Спочатку український нападник вишукано асистував Сільві на 48-й хвилині, а через 9 хвилин забив сам.

Гол

Асист

Яремчук, який перебрався в Ліссабон після Євро-2020, зіграв 10 матчів за Бенфіку в чемпіонаті, забив 5 голів і двічі асистував своїм партнерам по команді.

Нагадаємо, у шостому турі Ліги чемпіонів нападник забив свій дебютний гол у турнірі в ворота рідного київського Динамо.

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