Історична перемога фаворитки сезону та французьке домінування: підсумки етапу КС в Ансі
Сьогодні 17:57 434
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі
Сьогодні 21:38 298
Феєрія від Яремчука: гол і асист українця допомогли Бенфіці розтрощити Марітіму
Сьогодні 21:22 457
Ліверпуль та Тоттенгем розписали мирову, асист Зінченка допоміг Манчестер Сіті розгромити Ньюкасл. Результати матчів 18 туру АПЛ
Сьогодні 20:25 488
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 15:08 6899 1
Берінчик влаштував у ринзі справжню рубку з Чанієвим, уболівальники в захваті від такого боксу
Сьогодні 14:27 713
Українки провалили мас-старт на Кубку світу в Ансі
Сьогодні 14:24 534
Хміль та Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат світу
Сьогодні 14:19 276
Збірна України розгромила Азербайджан у контрольному матчі
Сьогодні 13:25 524
Льюїс нокаутував Докоса в першому раунді. Результати турніру UFC Vegas 45
Сьогодні 10:11 365
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі Harry BettMan
Сьогодні 21:38 292
Феєрія від Яремчука: гол і асист українця допомогли Бенфіці розтрощити Марітіму
Феєрія від Яремчука: гол і асист українця допомогли Бенфіці розтрощити Марітіму Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:22 445
Зінченко зробив красиву результативну передачу у матчі з Ньюкаслом
Зінченко зробив красиву результативну передачу у матчі з Ньюкаслом Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:42 878
Чісора та Паркер разом поїли бургери після бою
Чісора та Паркер разом поїли бургери після бою Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:38 351
Відео дня. Фанати влаштували Митрофанову божевілля біля боксерської арени
Відео дня. Фанати влаштували Митрофанову божевілля біля боксерської арени Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:48 567
Берінчик влаштував у ринзі справжню рубку з Чанієвим, уболівальники в захваті від такого боксу
Берінчик влаштував у ринзі справжню рубку з Чанієвим, уболівальники в захваті від такого боксу Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:27 712
У Туреччині футболіст забив неймовірний гол із центра поля
У Туреччині футболіст забив неймовірний гол із центра поля Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:18 648
Митрофанов - Нуримбетов. Відео найкращих моментів бою
Митрофанов - Нуримбетов. Відео найкращих моментів бою Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:34 271
Сіренко - Руденко. Найкращі моменти бою
Сіренко - Руденко. Найкращі моменти бою Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:03 336
Пол - Вудлі: відео нокаутуючого удару блогера
Пол - Вудлі: відео нокаутуючого удару блогера Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:48 361
Найцікавіші, складні та ефективні вправи: Рижикова вчить підписниць бути стрункими
Найцікавіші, складні та ефективні вправи: Рижикова вчить підписниць бути стрункими Андрій Дунець
Вчора 19:30 318
Поліцейський відсвяткував чемпіонство улюбленої команди разом із фанами на стадіоні
Поліцейський відсвяткував чемпіонство улюбленої команди разом із фанами на стадіоні Андрій Дунець
Вчора 19:00 428
Найбезглуздіше вилучення тижня: гравець забив гол і отримав червону
Найбезглуздіше вилучення тижня: гравець забив гол і отримав червону Андрій Дунець
Вчора 18:17 1229
Організація ITIA завдала удару по мароканському чоловічому тенісу
Організація ITIA завдала удару по мароканському чоловічому тенісу Harry BettMan
Вчора 14:54 361
Автогол українця в Лізі чемпіонів номіновано на спортивний момент року в Угорщині
Автогол українця в Лізі чемпіонів номіновано на спортивний момент року в Угорщині Андрій Дунець
Вчора 14:28 1117
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:30 Футбол Манчестер Сіті встановив унікальне досягнення в АПЛ 28
22:19 Біатлон Третій етап Кубка IBU: Збірна України прикро втратила медаль в естафеті 60
22:04 Футбол Шахтар може підписати півзахисника Челсі 129
21:54 Біатлон Четвертий етап Кубку світу. Чоловічий мас-старт. Відео найкращих моментів гонки 103
21:42 Футбол Атлетік - Бетіс 3:2. Огляд матчу 124
21:39 Пряма трансляція Серія А. Мілан - Наполі: онлайн-трансляція. LIVE 821
21:38 Блог Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі 298
21:31 Футбол Атлетік вирвав перемогу в Бетіса. Результати матчів 18 туру Ла-Ліги 374
21:24 Біатлон Четвертий етап Кубку світу. Жіночий мас-старт. Відео найкращих моментів гонки 135
21:22 Блог Феєрія від Яремчука: гол і асист українця допомогли Бенфіці розтрощити Марітіму 457
21:16 Футбол Баєр поступився Фрайбургу. Результати 17 туру Бундесліги 241
21:04 Футбол Фіорентина зіграла внічию з Сассуоло, Торіно здолало Верону. Результати матчів 18 туру Серії А 469
20:52 Футбол Гол та асист Яремчука допомогли Бенфіці декласувати Марітіму 223
20:41 Футбол Вулвергемптон - Челсі 0:0. Огляд матчу 156
20:25 Футбол Ліверпуль та Тоттенгем розписали мирову, асист Зінченка допоміг Манчестер Сіті розгромити Ньюкасл. Результати матчів 18 туру АПЛ 488
20:14 Гандбол Жіноча збірна Норвегії перемогла Францію і виграла чемпіонат світу 230
20:00 Футбол Зінченко - у ТОП-3 гравців матчу Ньюкасл - Манчестер Сіті 277
19:40 Баскетбол Хімік - Дніпро 78:73. Огляд матчу 173
19:32 Футбол Збірна України розгромила Азербайджан у другому товариському матчі 424
19:16 Баскетбол Запоріжжя - Тернопіль 75:53. Огляд матчу 190
19:08 Футбол Ньюкасл - Манчестер Сіті 0:4. Огляд матчу 223
18:55 Пряма трансляція Чемпіонат Португалії. Бенфіка - Марітіму: онлайн-трансляція. LIVE 925
18:50 Баскетбол Одеса - Харківські Соколи 80:94. Огляд матчу 166
18:38 Футбол Яремчук вийде у стартовому складі Бенфіки на матч з Марітіму 255
18:33 Баскетбол Прометей - Київ-Баскет 81:69. Огляд матчу 206

Феєрія від Яремчука: гол і асист українця допомогли Бенфіці розтрощити Марітіму

Сьогодні 21:22 Андрій Твердохліб 457 0
Феєрія від Яремчука: гол і асист українця допомогли Бенфіці розтрощити Марітіму

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної України Роман Яремчук узяв участь у розгромі над Марітіму в 15 турі чемпіонату Португалії.

Орли розтрощили суперника з рахунком 7:1, а Яремчук відзначився голом і асистом. Спочатку український нападник вишукано асистував Сільві на 48-й хвилині, а через 9 хвилин забив сам.

Гол

Асист

Яремчук, який перебрався в Ліссабон після Євро-2020, зіграв 10 матчів за Бенфіку в чемпіонаті, забив 5 голів і двічі асистував своїм партнерам по команді. 

Нагадаємо, у шостому турі Ліги чемпіонів нападник забив свій дебютний гол у турнірі в ворота рідного київського Динамо.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()