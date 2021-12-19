Відео дня. Фанати влаштували Митрофанову божевілля біля боксерської арени

Джерело - Чемпіон.

Справжньою окрасою та родзинкою боксерського вечора компанії компанії K2 Promotions, який відбувся в Броварах, стали фанати Дмитра Митрофанова.

Нагадаємо, чернігівець достроково переміг казаха Берікбія Нірінбетова, а протягом всього бою його підтримував цілий сектор персональних уболівальників. Але найцікавіше почалося після бою.

Фанати, серед яких, влчевидь, були його другі та знайомі, влаштували яскраву зустріч із боксером біля арени.

"Ніндзя фром Чернігів", - гучно й весело скандували фанати.

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