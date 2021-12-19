Гол допоміг господарям перемогти Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини сезону-2021/2022 Газіантеп приймав Фенербахче.

Зустріч відбулася на стадіоні Газіантеп Арена у Газіантепі та завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.

На 8-й хвилині зустрічі бразильський нападник Газіантепа Жоау Фігейредо побачив, що воротар Фенербахче Берке Озер вийшов далеко від воріт. Бразильський футболіст отримав пас у центрі поля та потужним ударом відправив м'яч за комір голкіперу.

Раніше, стало відомо що Фенербахче у Лізі конференцій зіграє зі Славією Качараби.

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