Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини сезону-2021/2022 Газіантеп приймав Фенербахче.
Зустріч відбулася на стадіоні Газіантеп Арена у Газіантепі та завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.
На 8-й хвилині зустрічі бразильський нападник Газіантепа Жоау Фігейредо побачив, що воротар Фенербахче Берке Озер вийшов далеко від воріт. Бразильський футболіст отримав пас у центрі поля та потужним ударом відправив м'яч за комір голкіперу.
⚽ Sizlerin oylarıyla belirlenen, @ClearTurkiye ile #SporTotoSüperLig'de 16. Haftanın Golü, Gaziantep FK'nın yıldız ismi Joao Figueiredo'dan geldi! #ClearİleHaftanınGolü pic.twitter.com/F8PXgxT4en— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 16, 2021
Раніше, стало відомо що Фенербахче у Лізі конференцій зіграє зі Славією Качараби.
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