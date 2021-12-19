Берінчик одноголосним рішенням суддів переміг Чанієва і захистив титул WBO International
Вчора 23:40 3196
Блогер Джейк Пол нокаутував Вудлі у реванші
Сьогодні 09:25 386
Паркер з трьома нокдаунами декласував Чісору
Сьогодні 08:09 2518
Рома розгромила Аталанту з Маліновським, Ювентус здолав Болонью. Результати 18 туру Серії А
Вчора 23:57 869
Українці фінішували за межами залікової зони в перс'юті на Кубку світу
Вчора 16:40 457
ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з дотепними принтами про український футбол
Вчора 14:56 1071 1
Організація ITIA завдала удару по мароканському чоловічому тенісу
Вчора 14:54 330
Блашко - у ТОП-20 гонки переслідування Кубка світу в Ансі
Вчора 14:51 558
Денис Берінчик - Іса Чанієв: Де дивитися онлайн бій за титул WBO International
Вчора 12:17 2776
Збірна України програла Франції на турнірі у Польщі
Вчора 00:13 1387
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Берінчик - Чанієв. Відео бою
Берінчик - Чанієв. Відео бою Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:34 295
Берінчик на бій із Чанієвим виїхав на автомобілі
Берінчик на бій із Чанієвим виїхав на автомобілі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:46 666
Не футболіст. Рубка проти лідера, матч у страшну негоду, як працює асоціація у районі
Не футболіст. Рубка проти лідера, матч у страшну негоду, як працює асоціація у районі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:08 589
Циганков зробив пропозицію своїй коханій на Мальдивах. ФОТО
Циганков зробив пропозицію своїй коханій на Мальдивах. ФОТО Андрій Дунець
Вчора 19:59 799
Найцікавіші, складні та ефективні вправи: Рижикова вчить підписниць бути стрункими
Найцікавіші, складні та ефективні вправи: Рижикова вчить підписниць бути стрункими Андрій Дунець
Вчора 19:30 278
Поліцейський відсвяткував чемпіонство улюбленої команди разом із фанами на стадіоні
Поліцейський відсвяткував чемпіонство улюбленої команди разом із фанами на стадіоні Андрій Дунець
Вчора 19:00 374
Найбезглуздіше вилучення тижня: гравець забив гол і отримав червону
Найбезглуздіше вилучення тижня: гравець забив гол і отримав червону Андрій Дунець
Вчора 18:17 1072
Організація ITIA завдала удару по мароканському чоловічому тенісу
Організація ITIA завдала удару по мароканському чоловічому тенісу Harry BettMan
Вчора 14:54 330
Автогол українця в Лізі чемпіонів номіновано на спортивний момент року в Угорщині
Автогол українця в Лізі чемпіонів номіновано на спортивний момент року в Угорщині Андрій Дунець
Вчора 14:28 957
Ексгравець Наполі та Роми виконав запальну пісню разом із фанатами. ВІДЕО
Ексгравець Наполі та Роми виконав запальну пісню разом із фанатами. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:52 288
У НБА гравець допоміг судді піднятися з паркету прямо під час гри
У НБА гравець допоміг судді піднятися з паркету прямо під час гри Андрій Твердохліб
Вчора 13:18 249
Хто на думку букмекерів стане переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2021/22
Хто на думку букмекерів стане переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2021/22 Harry BettMan
17.12.2021 23:45 863
Камбосос похвалився шаленою швидкістю своїх ударів
Камбосос похвалився шаленою швидкістю своїх ударів Віктор Слюсаренко
17.12.2021 23:20 600
Білодід тренується у турецькому спорткомплексі
Білодід тренується у турецькому спорткомплексі Віктор Слюсаренко
17.12.2021 18:38 388
Тіньовий лідер - Вілліан, Дуглас Коста в опалі та інші бразильські репатріанти з України
Тіньовий лідер - Вілліан, Дуглас Коста в опалі та інші бразильські репатріанти з України Андрій Твердохліб
17.12.2021 15:26 785 1
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:41 Біатлон Збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на Кубку IBU 94
12:27 Футбол Болонья - Ювентус 0:2. Огляд матчу 92
12:18 Блог У Туреччині футболіст забив неймовірний гол із центра поля 132
12:09 Біатлон Макаряйнен віддала Кубок світу після допінг-скандалу 181
11:55 Футбол Севілья - Атлетіко 2:1. Огляд матчу 133
11:48 Пряма трансляція Чемпіонат Португалії. Бенфіка - Марітіму: онлайн-трансляція. LIVE 690
11:40 Баскетбол Українська баскетболістка Ольховик завершила кар'єру 116
11:26 Футбол Волинь розірвала контракт із Цюпою 220
11:10 Футбол Кальярі - Удінезе 0:4. Огляд матчу 143
10:56 Футбол У Парижі відбулися зіткнення фанів збірної Алжиру з поліцією 171
10:41 Футбол Відаль може перейти до Тоттенгема 164
10:34 Блог Митрофанов - Нуримбетов. Відео найкращих моментів бою 127
10:25 Біатлон Дві українські біатлоністки виступлять у мас-старті 354
10:18 Пряма трансляція АПЛ. Ньюкасл - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE 683
10:11 ММА Льюїс нокаутував Докоса в першому раунді. Результати турніру UFC Vegas 45 222
10:03 Блог Сіренко - Руденко. Найкращі моменти бою 166
09:55 Бокс Чісора брутально прокоментував можливість завершення кар'єри 326
09:48 Блог Пол - Вудлі: відео нокаутуючого удару блогера 191
09:43 Пряма трансляція Серія А. Мілан - Наполі: онлайн-трансляція. LIVE 697
09:41 Футбол Герта - Боруссія Д 3:2. Огляд матчу 186
09:25 Бокс Блогер Джейк Пол нокаутував Вудлі у реванші 386
09:17 Блог Паркер - Чісора. Три нокдауни. Відеоогляд бою 882
09:10 Футбол Лідс - Арсенал 1:4. Огляд матчу 229
08:55 Баскетбол Оклахома-Сіті здолала Кліпперс, Бруклін програв Орландо. Результати матчів НБА 207
08:41 Хокей Філадельфія здолала Оттаву, Детройт переграв Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ 205

У Туреччині футболіст забив неймовірний гол із центра поля

Сьогодні 12:18 Віктор Слюсаренко 132 0
Гол допоміг господарям перемогти Фенербахче
У Туреччині футболіст забив неймовірний гол із центра поля
#Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини сезону-2021/2022 Газіантеп приймав Фенербахче.

Зустріч відбулася на стадіоні Газіантеп Арена у Газіантепі та завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.

На 8-й хвилині зустрічі бразильський нападник Газіантепа Жоау Фігейредо побачив, що воротар Фенербахче Берке Озер вийшов далеко від воріт. Бразильський футболіст отримав пас у центрі поля та потужним ударом відправив м'яч за комір голкіперу.

Раніше, стало відомо що Фенербахче у Лізі конференцій зіграє зі Славією Качараби.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()