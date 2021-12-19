Паркер - Чісора. Три нокдауни. Відеоогляд бою

Новозеландець захистив пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO

Джерело - Чемпіон.

У головній події шоу в Манчестері ексчемпіон світу з Нової Зеландії Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) переміг британця Дерека Чісору (32-12, 23 KO).

Чісора побував у нокдаунах тричі: у 4-му, 7-му та 8-му раундах. Усі три судді за підсумками 12 раундів віддали перевагу Паркеру: 115-110, 115-111, 114-112.

WHAT A TURN AROUND 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/0XXJKAB7FR — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

HUGE SHOTS THROWN IN ROUND 2 #ParkerChisora2 pic.twitter.com/Fet5xDTGiq — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

Нокдаун у 8-му раунді:

ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL 😱 pic.twitter.com/MDdmj4cvES — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

Нагадаємо, Берінчик одноголосним рішенням суддів переміг Чанієва і захистив титул WBO International.

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