Паркер - Чісора. Три нокдауни. Відеоогляд бою

Джерело - Чемпіон.
У головній події шоу в Манчестері ексчемпіон світу з Нової Зеландії Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) переміг британця Дерека Чісору (32-12, 23 KO).
Чісора побував у нокдаунах тричі: у 4-му, 7-му та 8-му раундах. Усі три судді за підсумками 12 раундів віддали перевагу Паркеру: 115-110, 115-111, 114-112.
WHAT A TURN AROUND 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/0XXJKAB7FR— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021
HUGE SHOTS THROWN IN ROUND 2 #ParkerChisora2 pic.twitter.com/Fet5xDTGiq— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021
Нокдаун у 8-му раунді:
ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL 😱 pic.twitter.com/MDdmj4cvES— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021
Нагадаємо, Берінчик одноголосним рішенням суддів переміг Чанієва і захистив титул WBO International.
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