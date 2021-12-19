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#Калуш

Джерело - Чемпіон.

Вийшла 5-а серія серіалу Не футболіст від Брутального Футболу, який розповідає про життя в українських глибинках. 

Це історія простих українців - людей, для яких футбол більше, ніж гра.

Актуально: Не футболіст. Старт сезону в аматорах: дуже брутальне дербі у Перекосах

Чим займаються у районних асоціаціях? Скільки отримують фінансової допомоги? На чому тримається найнижча сходинка в українській футбольній вертикалі? Чому Брутальному хотіли заборонити знімати серіал у Довгому Войнилові? Відповіді на ці питання ми поїхали отримувати у Калуській асоціації футболу.

Також у 5 серії нас очікує потрясний матч Тріумфа проти лідера чемпіонату Тужилова. Тут буде все - шикарні м'ячі, шалений сценарій і все це за жахливої погоди, від якої ніде сховатись.

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