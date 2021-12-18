Поліцейський відсвяткував чемпіонство улюбленої команди разом із фанами на стадіоні

Джерело - Чемпіон.

Днями мексиканський клуб Атлас вдруге у власній історії став чемпіоном країни. Перший титул було здобуто ще в далекому 1971-му, тож радості вболівальників не було меж - до святкування долучився й один із вартових правопорядку.

Схоже, парубок був у не надто тверезому стані:

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