Найбезглуздіше вилучення тижня: гравець забив гол і отримав червону

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату Хорватії між Динамо Загреб та Істрою стався непересічний епізод. Форвард гостей Бруно Петкович виконав пенальті способом, який дуже не сподобався арбітрові зустрічі.

Суддя трактував таке виконання одинадцятиметрового Петковичем як неспортивну поведінку та продемонстрував футболістові жовту картку, яка стала для нього другою. Про справедливість даної оцінки можете посудити самі, поглянувши на відео:

Додамо, що вилучення Петковича не завадило динамівцям виграти матч із рахунком 2:0.

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