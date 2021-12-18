Джерело - Чемпіон.
Кудемний епізод стався під час гри чемпіонатум НБА Міннесота Тімбервулвз - Лос-Анджелес Лейкерс. Захисник господарів Патрік Беверлі допоміг арбітру, який зненацька впав, піднятися з паркету прямо під час розіграшу.
Patrick Beverley helped up the referee mid-dribble 😂 pic.twitter.com/pyKPSSytV9— NBA TV (@NBATV) December 18, 2021
Гра завершилась впевнеою перемогою Міннесоти - 110:92.
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