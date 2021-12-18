Джерело - Чемпіон.

Кудемний епізод стався під час гри чемпіонатум НБА Міннесота Тімбервулвз - Лос-Анджелес Лейкерс. Захисник господарів Патрік Беверлі допоміг арбітру, який зненацька впав, піднятися з паркету прямо під час розіграшу.

Patrick Beverley helped up the referee mid-dribble 😂 pic.twitter.com/pyKPSSytV9 — NBA TV (@NBATV) December 18, 2021

Гра завершилась впевнеою перемогою Міннесоти - 110:92.

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