У таблиці у команди Де Дзербі невелика перевага

Джерело - Чемпіон.

Шахтар на своїй сторінці у Twitter потролив Динамо турнірною таблицею після завершення першої частини сезону УПЛ.

Кияни в останньому матчі року втратили очки та пішли на перерву з відставанням у два пункти.

"Прогноз погоди на зиму +2", - написали.

Тем временем прогноз погоды на зиму +2 pic.twitter.com/NUqF2X6dcA — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 16, 2021

Раніше, Марлос пояснив відхід з Шахтаря.

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