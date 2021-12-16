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Шахтар нагадав Динамо відставання у турнірній таблиці: +2
#Динамо Київ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар на своїй сторінці у Twitter потролив Динамо турнірною таблицею після завершення першої частини сезону УПЛ.

Кияни в останньому матчі року втратили очки та пішли на перерву з відставанням у два пункти.

"Прогноз погоди на зиму +2", - написали.

Раніше, Марлос пояснив відхід з Шахтаря.

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