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Аталанта Маліновського зіграє проти Роми у спеціальній формі

Сьогодні 15:00 Віктор Слюсаренко 190 0
На комплекті є атрибути майбутнього свята
Аталанта Маліновського зіграє проти Роми у спеціальній формі
#Аталанта, #Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Аталанта випустила різдвяний комплект форми, у якій зіграє проти Роми у 18-му турі Серії А.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Екіпірування виконане зі спеціальних тканин. На форму нанесено різдвяні елементи, а також силуети будівель міста Бергамо та нашивку з датою проведення матчу.

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Допис, поширений Atalanta B.C. (@atalantabc)

Матч Аталанта - Рома відбудеться 18 грудня. Зустріч розпочнеться о 16:00 за Києвом.

Раніше, Маліновський потрапив у символічну збірну групи F у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Аталанта з Маліновським поступилася Вільярреалу у битві за плей-оф Ліги чемпіонів.

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