Аталанта Маліновського зіграє проти Роми у спеціальній формі

На комплекті є атрибути майбутнього свята

Джерело - Чемпіон.

Аталанта випустила різдвяний комплект форми, у якій зіграє проти Роми у 18-му турі Серії А.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Екіпірування виконане зі спеціальних тканин. На форму нанесено різдвяні елементи, а також силуети будівель міста Бергамо та нашивку з датою проведення матчу.

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Матч Аталанта - Рома відбудеться 18 грудня. Зустріч розпочнеться о 16:00 за Києвом.

Раніше, Маліновський потрапив у символічну збірну групи F у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Аталанта з Маліновським поступилася Вільярреалу у битві за плей-оф Ліги чемпіонів.

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