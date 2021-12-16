Аталанта Маліновського зіграє проти Роми у спеціальній формі

Джерело - Чемпіон.
Аталанта випустила різдвяний комплект форми, у якій зіграє проти Роми у 18-му турі Серії А.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Екіпірування виконане зі спеціальних тканин. На форму нанесено різдвяні елементи, а також силуети будівель міста Бергамо та нашивку з датою проведення матчу.
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Матч Аталанта - Рома відбудеться 18 грудня. Зустріч розпочнеться о 16:00 за Києвом.
Раніше, Маліновський потрапив у символічну збірну групи F у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Аталанта з Маліновським поступилася Вільярреалу у битві за плей-оф Ліги чемпіонів.
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