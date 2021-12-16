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Тренер приходить, коли боєць готовий: Редкач показав, як треба бити по груші

Сьогодні 11:53 Віктор Слюсаренко 115 0
Український боксер готується до нових боїв
Тренер приходить, коли боєць готовий: Редкач показав, як треба бити по груші
#Редкач

Джерело - Чемпіон.

35-річний український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО), який живе та тренується в США, продовжує підготовку до своїх наступних поєдинків.

"Тренер приходить, коли боєць готовий", - прокоментував Редкач відео своєї роботи по груші.

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Допис, поширений Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

У своєму останньому бою Редкач програв 33-річному американцю Реджісу Прогрейсу нокаутом у шостому раунді.

Ім'я нового суперника українця досі не називалося.

Нагадаємо, Редкач жорстко відповів Кличку щодо прапора Ломаченка.

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