Український боксер готується до нових боїв

Джерело - Чемпіон.

35-річний український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО), який живе та тренується в США, продовжує підготовку до своїх наступних поєдинків.

"Тренер приходить, коли боєць готовий", - прокоментував Редкач відео своєї роботи по груші.

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У своєму останньому бою Редкач програв 33-річному американцю Реджісу Прогрейсу нокаутом у шостому раунді.

Ім'я нового суперника українця досі не називалося.

Нагадаємо, Редкач жорстко відповів Кличку щодо прапора Ломаченка.

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