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Бармен теж готовий: Степаненко з сім'єю вирушив у відпустку
#Степаненко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

32-річний український півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко вирушив у відпустку.

Про це повідомляє сам гравець.

"Лечу у відпустку з дружиною, мамою, тещею та трьома дітьми. Тепер ви розумієте, яка я спокійна людина… Сподіваюся, бармен теж готовий", - прокоментував Тарас свіже фото.

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Допис, поширений Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

У поточному сезоні Степаненко провів за Шахтар 22 матчі у всіх турнірах, де забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, форвард Металіста готовий перейти у Шахтар.

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