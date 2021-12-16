Джерело - Чемпіон.

32-річний український півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко вирушив у відпустку.

Про це повідомляє сам гравець.

"Лечу у відпустку з дружиною, мамою, тещею та трьома дітьми. Тепер ви розумієте, яка я спокійна людина… Сподіваюся, бармен теж готовий", - прокоментував Тарас свіже фото.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

У поточному сезоні Степаненко провів за Шахтар 22 матчі у всіх турнірах, де забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, форвард Металіста готовий перейти у Шахтар.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua