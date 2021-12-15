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Седан надзвичайно зворушливо привітала Зінченка з днем народження

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 грудня 25-річний ювілей святкує гравець збірної України Олександр Зінченко.

Від академії Шахтаря до Манчестер Сіті: Олександру Зінченку - 25

Дружина футболіста, відома телеведуча, Влада Седан привітала чоловіка.

"З Днем Народження, mister Zi! Залишайся таким самим характерним, впертим та інколи навіть нестерпним. В житті та роботі тобі це допомагає, а вдома з тобою ми впораємось.

А якщо серйозно, я дуже пишаюсь, що маю такого прекрасного чоловіка та татуся для нашої донечки. Наш вічний двигун та мотиватор, будь завжди нам здоровий та нехай здійснюється вже нарешті та сама твоя футбольна мрія.

З твоїм днем, чемпіон!

P.S. на фото Євуся ще в животику", - написла Седан в Instagram.

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Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Дівчина дня. Вродлива, талановита, успішна - Влада Седан

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