Кумедна реакція норвезького шахіста на безглуздий хід росіянина. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

10 грудня у Дубаї відбулася 11 партія матчу за звання чемпіона світу з шахів. Норвежець Магнус Карлсен здобув перемогу над росіянином Яном Непомнящим і захистив свійт титул.

Загальний рахунок - 7,5:3,5.

На відео - кумедна реакція Карлсена на безглуздий хід суперника в 9-й партії. Чемпіон спочатку шукав приховані мотиви претендента, крутив головою і не міг повірити, що хтось може так просто дарувати фігури в поєдинку такої ваги.

Реакція Магнуса безцінна:

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