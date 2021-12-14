Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів

Джерело - Чемпіон.

У суботу в Нью-Йорку на легендарній арені Медісон Сквер Гарден екс-чемпіон світу Василь Ломаченко блискуче переміг ще одного екс-чемпіона світу 34-річного Річарда Коммі з Гани. 33-річний українець продемонстрував фантастичний бокс і довів, що йому цілком по силах повернути свої чемпіонські пояси, які у нього минулого року відібрав ще один вже екс-чемпіон світу Теофімо Лопес.

Ломаченко переміг Коммі: найкращі моменти бою

Але без ложки дьогтю, на жаль, не обійшлося - замість українського прапору при оголошені суддівського рішення на плечі Василю накинули тканину, яка нагадувала прапор Іспанії. Виявилося, що це прапор Аккермана. Таку назву в період Османської імперії мав Білгород-Дністровський - місто, де народився і живе українець. Цей вчинок Ломаченко викликав здивування, адже боксери традиційно зустрічають суддівські рішення з прапором своєї країни. А свій патріотизм по відношенню до міста зазвичай демонструють по-іншому. Наприклад, Володимир Сидоренко, який був чемпіоном світу WBA в бантавейте (до 53,5 кг) в 2005-2008 роках, виходив в ринг з надписом Sevastopol, в якому він на той час мешкав, на боксерских шортах. І охоче піднімав до гори після переможного бою український прапор.

Блискучий боксер Ломаченко, у якого насправді немає сепаратних настроїв у голові (принаймні, особисто я в це щиро вірю), вже мав декілька відвертих факапів за спиною. Їх запорукою стали не політичні, а релігійні погляди Василя. Нагадаємо, українець належить до пастви РПЦ Московського патріархату. Після подій 2014 року вона в наший країні значно скоротилася, але і досі має чисельну підтримку. Ці погляди виходять Василю боком. Він отримав шалену критику, коли у власних соцмережах виклав відео з російським спецназом на релігійну і військову тематику. Це був повний зашквар, адже на кадрах був присутній спецназ Росії, а в кінці автор відео дякує "ввічливим людям", які захоплювали український Крим. Ломаченко був вимушений виправдовуватися. Але, схоже, що ця історія його мало чому навчила.

Чи можна цьому дивуватися? Напевно, ні. Людину формує його оточення. Серед оточення Василя не бачу людей з відвертою проукраїнською позицією.

Щоб зрозуміти ментальність Василя, наведу історичний факт. Не повірите, але 110 років тому в Західній Україні, яка тоді належала Австро-Угорщині, теж були популярні москвофільські течії, які активно формували представники РПЦ. На Львівщині та Волині попи активно розповідали пастві про “один великий русский народ”. “Виходьте на пагорби і чекайте визвольну російську імператорську армію, яка під одним дахом об’єднає всіх православних братів-славіян” - говорили попи в 1914 році після початку Першої світової війни. І випадки, коли неграмотні українські селяни виходили на пагорби і чекали, дійсно мали місце. І вони дочекалися. Російська імператорська армія в ході Галіційської битви оволоділа Східною Галичиною, північною Буковиною та вийшла до карпатських перевалів. Росіяни зайняли Львів та Чернівці.

Ломаченко схожий на “москвофілів” Галичини початку 20-го сторіччя. Тих самих малограмотних українців-селян, які в 1914 році виходили на пагорби і дивилися, чи не іде російська імператорська армія їх звільняти. Адже їм про це сказали в церкві. Але тоді поведінка “визволителів” під час окупації Галичини 1914-1915 років змусила багатьох русинів-українців змінити точку зору про “один народ” і значно знизила відсоток “москвофілів” у регіоні.

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Через 100 років ті ж самі “визволителі” окупували Крим і вчинили апокаліпсис на Донбасі. Але Василя Ломаченка немає серед мільйонів українців, які змінили свої відношення і до країни-агресора, і до вірного провідника їх політики РПЦ. Василь відверто не може зрозуміти, чому до нього мають претензії навіть помірковано-патріотичні українці. “Я провів чудовий бій, яка вам різниця, який прапор в мене був на рингу” - мабуть так міркує дворазовий олімпійський чемпіон. Він так і не зрозумів, що після подій 2014 року потрібно не тільки демонструвати свій чудовий боксерський інтелект в рингу, але і “вмикати голову” в побутових вчинках і речах. І, схоже, вже і не зрозуміє. Шкода, але нам доведеться до цього звикнути.

Максим Розенко, Чемпіон

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