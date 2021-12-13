Джерело - Чемпіон.

Головний тренер клубу-переможця Нью-Йорк Сіті Ронні Дейла після перемоги у матчі за чемпіонство США над Портлендом відсвяткував успіх лише в одних трусах.

Ще перед матчем головний наставник переможці Ронні Дейла пообіцяв, якщо клуб стане чемпіоном, то той святкувати успіх лише в одних трусах. Що і зробив.

Норвежець став по центру біля фанатської трибуни та поволі знімав із себе одяг. Футболісти та персонал клубу все знімали на свої гаджети. Тренер роздягнувся до спідньої білизни та стрибав від радості з кубком у руках.

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