Джерело - Чемпіон.

Бетіс 12 грудня потішив своїх фанатів впевненою перемогою у матчі з Реал Сосьєдад (4:0). Перед матчем фанати господарів влаштували благодійну акцію.

Фанати Бетіса провели традиційну благодійну акцію. Уболівальники команди закидали футбольне поле дитячими іграшками, які потім віддадуть у фонд, який допомагає дітям.

Ця акція є щорічною від прихильників іспанського клубу напередодні різдвяних свят.

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