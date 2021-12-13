Джерело - Чемпіон.

Динамо 12 грудня зіграло у центральному матчі туру проти Зорі (1:1). Лідеру киян Віктору Циганкову неодноразово діставалось по ногах.

В одному з епізодів гравець гостей грубо наїхав у ногу Віктора Циганкова. Лідеру Динамо добряче дісталось від суперника. Тренер Динамо емоційно відреагував на цю боротьбу.

Румунський спеціаліст вказав на фол та зазначив, що не хоче залишатись без одного зі своїх лідерів атаки.

"Руками там! Як ні? Я ж бачу! Руками, завжди руками! Я не хочу залишитись без нього", - закричав Луческу.

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