Ломаченко подякував вищим силам: На славу божу. Слава Ісусу Христу

Український боксер подякував усім за підтримку

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко подякував вищим силам за допомогу в бою з ганцем Річардом Коммі.

"На славу божу. Слава Ісусу Христу. Дякую всім, хто любить нас і цінує. Дякую всім, хто робить нас сильнішими і добрішими. Мир", - написав Ломаченко.

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Нагадаємо, Ломаченко здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів.

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