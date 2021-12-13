Ломаченко подякував вищим силам: На славу божу. Слава Ісусу Христу

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко подякував вищим силам за допомогу в бою з ганцем Річардом Коммі.
"На славу божу. Слава Ісусу Христу. Дякую всім, хто любить нас і цінує. Дякую всім, хто робить нас сильнішими і добрішими. Мир", - написав Ломаченко.
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Нагадаємо, Ломаченко здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів.
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