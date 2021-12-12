Напевне, Вася інвестивував у іспанське вино - Шелестюк про прапор Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Український середньоваговик Тарас Шелестюк здивувався прапору Василя Ломаченка після бою останнього з Коммі.

Боксер у своєму сторіз зазначив, що прапор схожий на іспанський ще й з виноградом і припустив, що Ломаченко інвестував у іспанське виноробство.

Однак пізніше Шелестюк написав, що зрада відміняється.

Нагадаємо, після перемоги над Коммі в Ломаченка на плечіх з'явився прапор його рідного міста, Білгород-Дністровського, що викликало неоднозначно реакцію в мережі.

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