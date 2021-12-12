Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу в суперважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі зворушливо привітав промоутера Боба Арума з 90-річчям.
Циганський король перед боєм Ломаченко - Коммі вийшов на ринг і заспівав відому пісню.
WHAT. IS. HAPPENING. 😆@Tyson_Fury made a surprise visit for @BobArum's 90th birthday! #LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/ePIQJDtg8A— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
Також британець поспілкувався з Олександром Усиком.
Василь Ломаченко впевнено переміг ганця Річарда Коммі - бій тривав усі 12 раундів. У 7 раунді українець відправив суперника в нокдаун.
Після поєдинку Ломаченко натякнув на свого наступного суперника й заявив, що готовий битися будь-де.
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