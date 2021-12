Чемпіон світу в суперважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі зворушливо привітав промоутера Боба Арума з 90-річчям.

Циганський король перед боєм Ломаченко - Коммі вийшов на ринг і заспівав відому пісню.

WHAT. IS. HAPPENING. 😆@Tyson_Fury made a surprise visit for @BobArum's 90th birthday! #LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/ePIQJDtg8A