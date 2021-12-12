Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в суперважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі зворушливо привітав промоутера Боба Арума з 90-річчям.

Циганський король перед боєм Ломаченко - Коммі вийшов на ринг і заспівав відому пісню.

Також британець поспілкувався з Олександром Усиком.

Василь Ломаченко впевнено переміг ганця Річарда Коммі - бій тривав усі 12 раундів. У 7 раунді українець відправив суперника в нокдаун.

Після поєдинку Ломаченко натякнув на свого наступного суперника й заявив, що готовий битися будь-де.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua