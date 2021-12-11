Джерело - Чемпіон.

11 грудня 1972 року народився славетний футболіст Динамо та збірної України Андрій Гусін. А 17 вересня 2014-го (у віці 41 року) він загинув. Трагедія сталася на автодромі Чайка, куди ексфутболіст приїхав покататися на мотоциклі.

Згадуємо один із найпам'ятніших голів Гусіна, гол, який фактично відкрив українській збірній дорогу на чемпіонат світу 2006 року.

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