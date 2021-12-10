Джерело - Чемпіон.
21-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розпочала новий тренувальний табір.
"Починаю свій перший тренувальний табір після Олімпіади у такому хорошому спортивному місці", - прокоментувала Дар'я свіже фото із залу.
Білодід готується до нових змагань у турецькому спорткомплексі Gloria Sports Arena.
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Раніше, Білодід продемонструвала майстерність на перекладині.
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