Промоутерська компанія запропонувала Селезньову й Сенківу з'ясувати відносини в октагоні

Джерело - Чемпіон.

Промоутерська компанія B1.mma запропонувала головним дійовим особам конфлікту, який розгорівся кілька днів тому, Євгену Селезньову та Андрію Сенківу вийти в октагон і з'ясувати відносини за правилами ММА.

"Пропонуємо вирішити ваш конфлікт у межах правил ММА в октагоні Mad Cage! З суддями та перчатками", - йдеться на Instagram сторінці компанії. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B1 MMA (@b1.mma)

Нагадаємо, після погроз на свою адресу, Сеньків звернувся до поліції, а народний депутат Гончаренко зробив депутатське звернення в органи правопорядку.

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