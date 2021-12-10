Джерело - Чемпіон.

46-річний колишній голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський прийшов на святкування 30-річчя УАФ із загіпсованими пальцями лівої руки.

"Саша та СаШо. Збіг? Не думаю!", - прокоментував спільне фото директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов, у якого, за дивним збігом обставин, виявилися загіпсованими ті ж два пальці, але на правій руці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Александр Денисов (@alexander_denysov_)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua