Джерело - Чемпіон.

Дуель поглядів напередодні бою Василь Ломаченко - Річард Коммі вийшла не напруженою, а навіть веселою.

Боксери посміхалися, а Ломаченку вдалося розсмішити свого опонента, після чого вони потиснули один одному руки та обнялися.

Між бійцями стався невеликий діалог, який розпочав Ломаченко: "Це моя перша битва поглядів, коли ми сміємось один одному. Удачі". - "Ти чудовий хлопець, мужик". - "Ти теж".

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