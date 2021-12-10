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Перша дуель поглядів у Ломаченка, коли боксери посміхалися один одному

Сьогодні 20:44 Віктор Слюсаренко 231 0
Перша дуель поглядів у Ломаченка, коли боксери посміхалися один одному
#Ломаченко, #Коммі

Джерело - Чемпіон.

Дуель поглядів напередодні бою Василь Ломаченко - Річард Коммі вийшла не напруженою, а навіть веселою.

Боксери посміхалися, а Ломаченку вдалося розсмішити свого опонента, після чого вони потиснули один одному руки та обнялися.

Між бійцями стався невеликий діалог, який розпочав Ломаченко: "Це моя перша битва поглядів, коли ми сміємось один одному. Удачі". - "Ти чудовий хлопець, мужик". - "Ти теж".

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

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