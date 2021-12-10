Селезньов v Сеньків: головний батл осені - погрози, заява в поліцію та суспільний осуд

Джерело - Чемпіон.

Головними хедлайнерами останніх кількох днів в українському спортивному інфорпросторі стали - фуболіст Євген Селезньов і журналіст Андрій Сеньків.

Не будемо вдпаватися в деталі конфлікту, усе можна прочитати ТУТ.

Звісно конфлікт викликав чималий резонанс - багато журналістів і людей футболу висловились з цього приводу. Дехто навіть згадав приклади "особистого" спілкування з футболістом і його поведінку. Здебільшого Селезньов отримав масове засудження, хоча з них конкретно Сеньківа підтримали далеко не всі.

Куди цікавішою та різноманітнішою стала рекація звичайних людей, уболівальників. Тут думки розділилися. Під абструкцію потрапив і Сеньків. У нас прийнято не любити журналістів, вважати всіх брехливими, продажними та й підстав для цього вистачає.

Немає ані малесенького бажання давати оцінку фігурантам конфлікту, хоча й бачив "гідну" поведінку футболіста поза футбольним полем на власні очі. Це не пов'язано, наприклад, із професійною солідарністю з Сеньківим. Усе куди простіше - хто такий Селезньов, люди, які уміють думати, і так давно добре знають. Хто такий Сеньків - також. Напевне, рано чи пізно наші два героя мали зустрітися... До слова, журналіст звернувся в поліцію через погрози фізичною розправою.

Для мене ж у цій історії Сеньків - фігура другорядна, у хорошому розумінні. Журналіст, чи то блогер, чи навіть не той, і не інший.

Селезньов же - цар, не лише на футбольному полі, а й у житті, принаймні він себе таким вважає.

На відео нижче (28:50) немає ані провокатора Сеньківа, ані ворожих, підступних журналістів, ані, головне - немає футболу і, як наслідок, емоцій. Є лише Женя Селезньов, царьок, якому мішають усі...

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