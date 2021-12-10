Джерело - Чемпіон.

33-річна боєць ММА Валентина Шевченко (22-3, 8 КО), чемпіонка UFC у найлегшій вазі, потрапила у незвичайну ситуацію.

Під час подорожі неподалік від озера Іссик-Куль, дорогу машині Валентини перегородило стадо овець. Спортсменці не залишалося нічого іншого, як тимчасово перекваліфікуватися на чабана та очистити дорогу.

"Валентина - чабан", - прокоментувала Шевченко відео та фото події.

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У своєму останньому бою, який відбувся 25 вересня 2021 року, Валентина перемогла американку Лорен Мерфі технічним нокаутом у четвертому раунді.

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