Аталанта все ж зазнала поразки

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський забив гол у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти Вільярреала.

Маліновський вийшов на заміну з початку другого тайму за рахунку 0:2. На 71-й хвилині зустрічі Маліновський з 16 метрів влучно пробив голкіпера - зробив рахунок 1:3.

Для Руслана це п'ятий гол у сезоні, але перший - у Лізі чемпіонів. Раніше він забивав лише у Серії А.

На 80-й хвилині Дуван Сапати забив другий гол італійського клубу. Матч завершився поразкою Аталанти - 2:3.

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