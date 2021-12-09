Джерело - Чемпіон.

33-річний український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) отримав чимало емоцій від матчу НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс - Колорадо Евеланш (7:3), який відбувся у спорткомплексі Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Саме на цій арені пройде бій Ломаченко - Коммі.

"Ще б трохи - і було б. Сказали, якщо до кінця третього періоду ніхто не заб'є, то я вийду. Мені ось і футболку видали. Тобто я готуюся. Бачиш, звуть. Зараз!", - зі сміхом сказав Ломаченко, тримаючи в руках светр Нью-Йорк Рейнджерс з №88.

Під час хокейного матчу на великих екранах Медісон-сквер-гарден крутилася реклама бою Ломаченко - Коммі, якоїсь миті камери вихопили і самого українця, який сидів на трибуні. Зала привітала Василя оплесками.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua