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Божевільна розв'язка в чемпіонаті Парагваю: Серро створив фантастичний камбек і вирвав чемпіонство

Сьогодні 08:02 Андрій Твердохліб 339 0
Божевільна розв'язка в чемпіонаті Парагваю: Серро створив фантастичний камбек і вирвав чемпіонство

Джерело - Чемпіон.

Казкова історія трапилася в останньому турі чемпіонату Парагваю (Клаусура - ред.) в матчі між Серро та Гуарані.

Перед останнім туром Серро Портеньо випереджав Гуарані на два очки і у вирішальному матчі грав із ним у гостях.

Серро вже з 15-ї хвилини грав у меншості. До 90-ї хвилини Гуарані вів 2:0. Залишалося 6 доданих хвилин.

У Гуарані травмувався гравець і опинився за межами поля. Воротар Гуарані втягнув його назад, щоб потягнути час. Суддя вигнав з поля воротаря та заодно захисника за неспортивну поведінку. Гуарані залишився вдев'ятьох, у ворота став польовий.

Серро забив на 90+9, а потім і на 90+13 та став чемпіоном Клаусури (друга частина першості - ред). Історія для Голлівуду.

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