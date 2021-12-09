Божевільна розв'язка в чемпіонаті Парагваю: Серро створив фантастичний камбек і вирвав чемпіонство

Джерело - Чемпіон.
Казкова історія трапилася в останньому турі чемпіонату Парагваю (Клаусура - ред.) в матчі між Серро та Гуарані.
Перед останнім туром Серро Портеньо випереджав Гуарані на два очки і у вирішальному матчі грав із ним у гостях.
Серро вже з 15-ї хвилини грав у меншості. До 90-ї хвилини Гуарані вів 2:0. Залишалося 6 доданих хвилин.
У Гуарані травмувався гравець і опинився за межами поля. Воротар Гуарані втягнув його назад, щоб потягнути час. Суддя вигнав з поля воротаря та заодно захисника за неспортивну поведінку. Гуарані залишився вдев'ятьох, у ворота став польовий.
Серро забив на 90+9, а потім і на 90+13 та став чемпіоном Клаусури (друга частина першості - ред). Історія для Голлівуду.
¡Buenas noches, campeones! 💙❤️#Siempr34LoCiclón 🏆 pic.twitter.com/yDA62BZ2f1— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) December 7, 2021
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