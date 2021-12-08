Казкова принцеса! Білодід виступали в ролі телеведучої на прем'єрі фільму про принцесу Діану

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вперше спробувала себе в ролі телеведучої.

Про це спортсменка розповіла в своєму Instagram.

"Учора був мій дебют у ролі ведучої на прем’єрі стрічки про принцесу Діану - "Спенсер". Я стала на один день зірковою репортеркою "Світського життя" і взяла інтерв’ю у трьох зіркових гостей. Було дійсно хвилююче, тому що я зазвичай звикла давати інтерв‘ю, а не брати. Але це був неймовірний досвід, мені дуже сподобалося. В мене був образ принцеси, який доречно підходить до фільму", - написала Білодід.