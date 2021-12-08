Казкова принцеса! Білодід виступали в ролі телеведучої на прем'єрі фільму про принцесу Діану

Джерело - Чемпіон.
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вперше спробувала себе в ролі телеведучої.
Про це спортсменка розповіла в своєму Instagram.
"Учора був мій дебют у ролі ведучої на прем’єрі стрічки про принцесу Діану - "Спенсер". Я стала на один день зірковою репортеркою "Світського життя" і взяла інтерв’ю у трьох зіркових гостей. Було дійсно хвилююче, тому що я зазвичай звикла давати інтерв‘ю, а не брати. Але це був неймовірний досвід, мені дуже сподобалося. В мене був образ принцеси, який доречно підходить до фільму", - написала Білодід.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Проте куди більшу увагу привернув образ Дар'ї - справжня казкова принцеса!
Білодід - дворазова чемпіонка світу та бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо 2020. Киянка є наймолодшою в історії чемпіонкою світу з дзюдо.
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