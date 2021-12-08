Джерело - Чемпіон.

Український легковаговик Іван Редкач проведе тренування з боксером із інвалідністю на ім'я Кларк, у якого є лише тулуб, руки та голова.

Про це боксер написав у своїх соціальних мережах.

"На наступному тижні побачуся з цією сильною людиною, потренуємося разом", - написав Редкач.

Нагадаємо, влітку цього року Редкач через аукціон зібрав кошти для порятунку маленького українця - головним лотом були перчатки з автографом Менні Пак'яо.

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