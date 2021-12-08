Затримання Мілевського співробітниками СБУ виявилося пранком, але ексзірка Динамо добряче злякався

Джерело - Чемпіон.

Затримання співробітниками СБУ колишнього футболіста Артема Мілевського та його друга, агента Олександра Панкова виявилося звичайним розіграшем.

Нагадаємо, кілька днів тому в мережі з'явилося відео затримання, після чого в СБУ прокоментували. Панков же, який став співавтором пранку, до останнього тримав інтригу.

У розіграші взяв участь відомий пранкер Андрій Отіс, який представився Мілевському сином фермера та запропонував співпрацю на бартерних умовах. А далі в приміщення ресторану увірвалися нібито співробітники СБУ...

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