Зінченко відзначився ефектним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зробив вишуканий гольовий пас на Ріяда Мареза в грі 6-го туру Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг.

За рахунку 2:0 на користь німців Містяни за участі гравця збірної України зуміли відквитати один м'яч. Гра завершилась перемогою РБ Лейпциг - 2:1.

Сіті впевнеено виграли боротьбу в квартеті A, набравши 12 очок. Другу сходинку посів ПСЖ, здобувши 11 очок.

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