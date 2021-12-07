35 років тому Динамо здобуло своє 12-те чемпіонство СРСР

Джерело - Чемпіон.

7 грудня 1986 року київське Динамо на чолі з Валерієм Лобановським здобуло своє дванадцяте, передостаннє чемпіонство Радянського Союзу.

Той успіх фактично підсумував один із найвидатніших періодів в історії клубу. Після виграного чемпіонату 1985 року кияни в 1986-му вдруге здобули Кубок володарів Кубків, потужно виступили на чемпіонаті світу в Мексиці в складі збірної і яскраво завершили рік 1986-й. Звісно, ще був півфінал Кубка чемпіонів у 1987 році та "срібло" чеміпонату Європи 1988, однак пік тієї команди Лобановського прийшовся саме на цей рік.

Доля чемпіонства вирішувалась у останньому, тридцятому турі на Республіканському стадіоні в Києві в грі проти прямого конкурента, московського Динамо. Москвичів влаштовувала навіть нічия, киян - лише перемога.

100-тисячний Ресубліканський чекав від своїх улюбленців лише перемоги. Уже на 15-й хвилині Василь Рац вивів Динамо вперед, а на 36-й - Ігор Бєланов із пенальті подвоїв перевагу. 2:0 - після першого тайму.

У другому таймі гості зусиллячми Коливанова зуміли відквитати один м'яч, але не більше...

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