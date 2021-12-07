Англійські фанати вшанували пам'ять 6-річного хлопчика, якого закатували власні батькі

Джерело - Чемпіон.
Під час матчів 15 туру Англійської Прем'єр-ліги уболівальники на більшості стадіонів провели акцію вшанування 6-річного Артура Лабинджо-Хьюза, якого вбили власні батьки.
Траурна акція відбулася якраз після вироку батькам. Суд тривав більше року.
Вест Гем - Челсі
Ньюкасл - Бернлі
Ковентрі - Вест Бром
Також акцію підтримали інші британські фанати.
Гоенторан (Північна Ірландія)
Бірмінгем, за який уболівав Артур, грав з Міллволом. Гру було призупинено на 6-й хвилині, уболівальники разом із гравцями обох команд аплодували стоячи.
💙 We love you, Arthur. #Millwall | @BCFC pic.twitter.com/vhhHBNQHVM— Millwall FC (@MillwallFC) December 4, 2021
May you always have an angel by your side. 👼💙 pic.twitter.com/dJ0Fh6Zzim— Birmingham City FC (@BCFC) December 5, 2021
Бірмінгемці планують повторити акцію з оплесками на домашньому матчі, а також встановити на згадку про Артура дві меморіальні плити на стадіоні.
Інший бірмінгемський клуб - Астон Вілла також приєднався до акції.
Aston Villa will pay tribute to Arthur Labinjo-Hughes with a sixth-minute applause at Villa Park on Sunday.— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 3, 2021
Everyone at the Club is deeply saddened by Arthur’s heartbreaking passing. Our thoughts are with all affected by this cruel tragedy.
Rest in Peace, Arthur.
💜💙🤍 pic.twitter.com/spgYEUqGKc
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