Англійські фанати вшанували пам'ять 6-річного хлопчика, якого закатували власні батькі

Під час матчів 15 туру Англійської Прем'єр-ліги уболівальники на більшості стадіонів провели акцію вшанування 6-річного Артура Лабинджо-Хьюза, якого вбили власні батьки.

Траурна акція відбулася якраз після вироку батькам. Суд тривав більше року.

Вест Гем - Челсі

Ньюкасл - Бернлі

Ковентрі - Вест Бром

Також акцію підтримали інші британські фанати.

Гоенторан (Північна Ірландія)

Бірмінгем, за який уболівав Артур, грав з Міллволом. Гру було призупинено на 6-й хвилині, уболівальники разом із гравцями обох команд аплодували стоячи.

May you always have an angel by your side. 👼💙 pic.twitter.com/dJ0Fh6Zzim

Бірмінгемці планують повторити акцію з оплесками на домашньому матчі, а також встановити на згадку про Артура дві меморіальні плити на стадіоні.

Інший бірмінгемський клуб - Астон Вілла також приєднався до акції.

Aston Villa will pay tribute to Arthur Labinjo-Hughes with a sixth-minute applause at Villa Park on Sunday.



Everyone at the Club is deeply saddened by Arthur’s heartbreaking passing. Our thoughts are with all affected by this cruel tragedy.



Rest in Peace, Arthur.



💜💙🤍 pic.twitter.com/spgYEUqGKc