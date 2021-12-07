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Англійські фанати вшанували пам'ять 6-річного хлопчика, якого закатували власні батькі

Сьогодні 08:29 Андрій Твердохліб 172 0
Англійські фанати вшанували пам'ять 6-річного хлопчика, якого закатували власні батькі

Джерело - Чемпіон.

Під час матчів 15 туру Англійської Прем'єр-ліги уболівальники на більшості стадіонів провели акцію вшанування 6-річного Артура Лабинджо-Хьюза, якого вбили власні батьки.

Траурна акція відбулася якраз після вироку батькам. Суд тривав більше року.

Вест Гем - Челсі

Ньюкасл - Бернлі

Ковентрі - Вест Бром

Також акцію підтримали інші британські фанати.

Гоенторан (Північна Ірландія)

Бірмінгем, за який уболівав Артур, грав з Міллволом. Гру було призупинено на 6-й хвилині, уболівальники разом із гравцями обох команд аплодували стоячи.

Бірмінгемці планують повторити акцію з оплесками на домашньому матчі, а також встановити на згадку про Артура дві меморіальні плити на стадіоні.

Інший бірмінгемський клуб - Астон Вілла також приєднався до акції.

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