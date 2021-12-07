Шахтар - Шериф: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
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Шахтар прийме Шериф, ПСЖ зіграє з Брюгге Соболя. Розклад матчів Ліги чемпіонів
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Гол дня. Фантастичний удар бісіклетою приніс нічию конкуренту Дженоа Шевченка Андрій Дунець
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Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сергей Шемшученко
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Сьогодні 06:53 Сергей Шемшученко 9180 0
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Джерело - Чемпіон.

Провідний спортивний сайт України - Champion.com.ua запрошує на роботу редактора стрічки новин.

Вимоги:
- Дисциплінованість, пунктуальність, висока працездатність
- Знання українського та світового спорту
- Вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, стежити за регулярними спортивними подіями, швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, статистики
- Знання форматів новин, жанрів журналістики
- Просунутий користувач ПК, знання Internet, Adobe Photoshop, базові знання HTML, досвід роботи з Content Management System (CMS)
- Грамотність, бездоганне володіння українською
- Добре знання англійської (переклад з англійської на українську)
- Обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакету ТБ
- Готовність працювати у гнучкому графіку
- Готовність до роботи на заходах
- Досвід роботи у спортивних ЗМІ вітається

Обов'язки:
- Написання новин, звітів, репортажів, статей, інтерв'ю
- Написання онлайн-коментарів спортивних подій
- Написання заголовків
- Формування стрічки новин 
- Обробка фото-, відеоматеріалів
- Визначення пріоритетних матеріалів

Ми пропонуємо:
- Конкурентний рівень ЗП
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