Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

Джерело - Чемпіон.

Провідний спортивний сайт України - Champion.com.ua запрошує на роботу редактора стрічки новин.

Вимоги:

- Дисциплінованість, пунктуальність, висока працездатність

- Знання українського та світового спорту

- Вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, стежити за регулярними спортивними подіями, швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, статистики

- Знання форматів новин, жанрів журналістики

- Просунутий користувач ПК, знання Internet, Adobe Photoshop, базові знання HTML, досвід роботи з Content Management System (CMS)

- Грамотність, бездоганне володіння українською

- Добре знання англійської (переклад з англійської на українську)

- Обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакету ТБ

- Готовність працювати у гнучкому графіку

- Готовність до роботи на заходах

- Досвід роботи у спортивних ЗМІ вітається

Обов'язки:

- Написання новин, звітів, репортажів, статей, інтерв'ю

- Написання онлайн-коментарів спортивних подій

- Написання заголовків

- Формування стрічки новин

- Обробка фото-, відеоматеріалів

- Визначення пріоритетних матеріалів

Ми пропонуємо:

- Конкурентний рівень ЗП

- Самореалізацію у провідній Інтернет-редакції

- Роботу у дружній команді молодих професіоналів

Контактна інформація:

Резюме надсилайте на адресу: info@champion.com.ua з позначкою "Робота".

Або пишіть у Телеграм головному редактору.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua