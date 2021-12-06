Нові цілі: Магучіх готується до нового сезону у Португалії

Джерело - Чемпіон.
20-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх готується до нового сезону в португальському місті Віла-Реал-ді-Санту-Антоніу.
"Понеділок. Новий тиждень. Нові цілі", - прокоментувала Ярослава своє фото з тренувального комплексу.
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На Олімпіаді-2020 у Токіо Магучіх виборола бронзову медаль.
Нагадаємо, Магучіх могла змінити громадянство.
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