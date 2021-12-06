Нові цілі: Магучіх готується до нового сезону у Португалії

Українська спортсменка поставила перед собою нові цілі

Джерело - Чемпіон.

20-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх готується до нового сезону в португальському місті Віла-Реал-ді-Санту-Антоніу.

"Понеділок. Новий тиждень. Нові цілі", - прокоментувала Ярослава своє фото з тренувального комплексу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

На Олімпіаді-2020 у Токіо Магучіх виборола бронзову медаль.

Нагадаємо, Магучіх могла змінити громадянство.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua