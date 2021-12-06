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Нові цілі: Магучіх готується до нового сезону у Португалії

Сьогодні 21:33 Віктор Слюсаренко 140 0
Українська спортсменка поставила перед собою нові цілі
Нові цілі: Магучіх готується до нового сезону у Португалії
#Магучіх

Джерело - Чемпіон.

20-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх готується до нового сезону в португальському місті Віла-Реал-ді-Санту-Антоніу.

"Понеділок. Новий тиждень. Нові цілі", - прокоментувала Ярослава своє фото з тренувального комплексу.

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Допис, поширений Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

На Олімпіаді-2020 у Токіо Магучіх виборола бронзову медаль.

Нагадаємо, Магучіх могла змінити громадянство.

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