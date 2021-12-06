У мережі з'явилося відео затримання Мілевського та Панкова силовиками СБУ

Джерело - Телеграм.

Колишнього футболіста Динамо та збірної України Артема Мілевського досить жорстко затримали співробітники СБУ.

Про це повідомляє APnews.

Зазначається, що ексфутболіста київського Динамо Артема Мілевського затримали силовики у ресторані Boho у центрі Києва. Причина затримання невідома, проте люди в обмундируванні з позначками "СБУ" та автоматами поводилися з ним досить жорстко та агресивно.

Відео редакції APnews надіслали очевидці того, що відбувається. Судячи з кадрів, разом із ним було затримано й агента Мілевського Олександра Панкова.

Журналісти видання спробували зв'язатися з ними за коментарем, проте їхні телефони не відповідають. Зважаючи на все, справа може бути дуже серйозною.

У правоохоронних органах поки що ніяк не прокоментували ситуацію.

За інформацією сайту Новини LIVE із власних джерел, затримання Артема Мілевського в київському ресторані виявилося фейком.

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