Джерело - Чемпіон.
Пілот Феррарі Шарль Леклер потрапив в аварію наприкінці другої п'ятничної практики Гран-прі Саудівської Аравії.
Леклер не впорався з керуванням при проходженні зв'язки 22-23 поворотів, надто сильно заїхавши лівим колесом на поребрик. Внаслідок чого машину миттєво розвернуло і Леклер на великій швидкості врізався у загородження.
Леклер одразу повідомив команду, що не постраждав в аварії та зумів самостійно залишити кокпіт. Сесію було зупинено червоними прапорами і не буде відновлено.
Charles Leclerc is off into the wall at Turn 22— Formula 1 (@F1) December 3, 2021
He is out of his car and confirms he's okay over the radio. The session has been red flagged and will not be resumed#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/KWRttUcl0W
Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться 5 грудня. Початок о 19:30.
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