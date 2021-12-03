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Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії

Сьогодні 21:03 Віктор Слюсаренко 107 0
Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії
#Ферарі, #Леклер

Джерело - Чемпіон.

Пілот Феррарі Шарль Леклер потрапив в аварію наприкінці другої п'ятничної практики Гран-прі Саудівської Аравії.

Леклер не впорався з керуванням при проходженні зв'язки 22-23 поворотів, надто сильно заїхавши лівим колесом на поребрик. Внаслідок чого машину миттєво розвернуло і Леклер на великій швидкості врізався у загородження.

Леклер одразу повідомив команду, що не постраждав в аварії та зумів самостійно залишити кокпіт. Сесію було зупинено червоними прапорами і не буде відновлено.

Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться 5 грудня. Початок о 19:30.

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