Пілот Феррарі Шарль Леклер потрапив в аварію наприкінці другої п'ятничної практики Гран-прі Саудівської Аравії.

Леклер не впорався з керуванням при проходженні зв'язки 22-23 поворотів, надто сильно заїхавши лівим колесом на поребрик. Внаслідок чого машину миттєво розвернуло і Леклер на великій швидкості врізався у загородження.

Леклер одразу повідомив команду, що не постраждав в аварії та зумів самостійно залишити кокпіт. Сесію було зупинено червоними прапорами і не буде відновлено.

