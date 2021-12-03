Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату НБА Мемфіс здобув нищівну перемогу над Оклахомою Сіті (152:79).

І цей матч увійшов в історію ліги.

Різниця у 73 очки стала найбільшою в історії НБА. Варто зазначити, що під час зустрічі лідерство Мемфісу досягало позначки +78. Попередній рекорд було встановлено 17 грудня 1991 року, коли Клівленд розгромив Маямі Хіт з рахунком 148:80.

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