Джерело - Чемпіон.

Матч другого дивізіону чемпіонату Єгипту завершився трагічно.

Тренер команди Аль-Мадж Адхам ель-Селхадар після забитого гола на 93-й хвилині надто емоційно святкував через що у нього стався серцевий напад.

Фахівець знепритомнів на полі, йому надавали допомогу, але врятувати тренера не вдалося. Ель-Селхадар помер у автомобілі швидкої допомоги.

Через цю смерть у клубі Аль-Мадж оголошено 6-денну жалобу.

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