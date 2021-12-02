Джерело - Чемпіон.
Нападник Барселони Усман Дембеле під час тренування каталонської команди француз взяв у руки фотоапарат та зробив кілька знімків.
Підписники Барселони в Instagram не пропустили можливості підколоти Дембеле. "Робота, на якій він не зможе отримати травму", - написав один із фанатів. "Заберіть камеру, він може пошкодити руку", - зазначив інший.
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Нагадаємо, через різні травми Дембеле провів цього сезону лише три матчі у складі Барселони.
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