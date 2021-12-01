Джерело - Чемпіон.

35-річний український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) не поспішає завершувати спортивну кар'єру та продовжує активну підготовку до майбутніх поєдинків.

Редкач, який живе та тренується у США, багато займається у залі, демонструючи непогану швидкість ударів.

На думку боксера, щоб отримати максимальну користь від плану тренувань, потрібно виконати сім кроків.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

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