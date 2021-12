Нападник Лос-Анджелес Кінгз Брендан Лем'є дискваліфікований на п'ять матчів із утриманням зарплати за те, що він вкусив форварда Оттава Сенаторз Бреді Ткачука.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Інцидент стався на 14 хвилині третього періоду матчу регулярного чемпіонату НХЛ, який відбувся 28 листопада. Між гравцями розпочалася бійка, за підсумками якої арбітри зустрічі покарали Лем'є матч-штрафом, а Ткачука - подвійним малим штрафом. Під час бійки Лем'є вкусив Ткачука за руку.

Департамент НХЛ з питань безпеки гравців не знайшов переконливих доказів того, що Лем'є кілька разів кусав Ткачука під час бійки і що рана, що кровоточить, на правій руці нападника Оттави, яку він показує арбітрам, прямуючи на лаву штрафників, стала наслідком укусу. Однак на записі добре видно, як Лем'є, перебуваючи на льоду, з силою кусає ліву руку Ткачука, і цього цілком вистачить для винесення вердикту.

За умовами колективного трудового договору та, виходячи з розрахунку середньорічної зарплати, Лем'є втратить $38 750,00. Гроші будуть направлені до Фонду екстреної допомоги хокеїстам.

Tkachuk says Lemieux bit him in this scrum pic.twitter.com/RBGFfUxeNa

Brady Tkachuk claims Brendan Lemieux bit him. 😳



Lemieux given a 5-minute major and is ejected for biting.#NHL #Senators pic.twitter.com/XRCjTTnfVe