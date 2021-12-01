Джерело - Чемпіон.
Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко пожартував з клубного фотографа.
24-річний гравець збірної України кинув у нього сніжок перед тренуванням.
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У соцмережах Ман Сіті описали ситуацію так: "Краще бережись!"
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Нинішнього сезону Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 6 матчів у всіх турнірах.
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