Джерело - Чемпіон.

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко пожартував з клубного фотографа.

24-річний гравець збірної України кинув у нього сніжок перед тренуванням.

У соцмережах Ман Сіті описали ситуацію так: "Краще бережись!"

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Нинішнього сезону Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 6 матчів у всіх турнірах.

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