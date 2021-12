Двоє зловмисників переслідували автомобіль захисника Арсеналу Габріела і потім проникли у гараж.

Про це повідомляє Daily Mail.

Грабіжники в масках вимагали у Габріела ключі від його машини, мобільний телефон та годинник. Але футболіст зміг дати відсіч нападникам, ударив одного по обличчю, інший втік.

Грабіжників засудили до п'яти років позбавлення волі.

O brasileiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, lutou com um ladrão, que estava armado com um taco de beisebol, que tentava roubar sua Mercedes de £ 45 mil em sua garagem.



😱pic.twitter.com/fyzkqAeW0m